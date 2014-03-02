Tayland'da sular duruluyor



Tayland'da, aylardır süren hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle, şubat ayındaki seçimlerde sandık başına gidemeyenler, pazar günü oylarını verdi. Oy kullanma işleminin ilk turunun beş vilayette tamamlandığı açıklandı. Seçim Komisyonu, daha önce muhalif lider Suthep Thaugsuban'ın çağrısı üzerine sabote edilen seçimlerin, bu pazar olaysız tamamlandığını duyurdu.

Seçim komisyonu, sonuçların ancak herkesin oy kullandıktan sonra açıklanacağını duyurdu. Ancak bu işlemin ne zaman tamamlanacağı henüz netlik kazanmadı. Zira ülkenin güneyindeki bazı vilayetlerde, aday listesine kayıt olamayan adaylar olduğu bildiriliyor.

Öte yandan muhalifler, başkent Bangkok'daki protesto kamplarının sayısını azaltacaklarını açıkladı. Pazar günü ocak ayından bu yana kuşatılmış birçok sokağın boşaltıldığı ve yeniden trafiğe açıldığı belirtiliyor.

Bangkok’ta sadece tek bir protesto kampı bırakıldığı ve muhaliflerin burada toplandıkları gelen haberler arasında. Yine kentin kuzeyindeki hükümet binasının da hala kuşatma altında tutulduğu belirtiliyor.

Ülkedeki protestoların başında yer alan muhalif lider Thaugsuban, protesto kamplarının azaltılmasının, hükümet karşıtı eylemlerin sonlandırıldığı anlamına gelmediğini vurguladı. Ancak son dönem ülkede yapılan protesto gösterilerine katılanların sayısının azaldığı bildiriliyor.