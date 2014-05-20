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Dünya
Deutsche Welle

Tayland'da sıkıyönetim ilan edildi

Aylardan beri siyasi kriz yaşayan Tayland'da ordu devreye girdi. Askerler 'barışı ve düzeni tesis etmek' gerekçesiyle kilit noktalarda kontrolü ele geçirdi.

20 Mayıs 2014 13:24


Tayland Ordu Komutanı General Prayuth Chan-ocha, sıkıyönetimin, "tüm taraflar için barışı ve düzeni yeniden tesis etmeyi amaçladığını" ve bunun bir darbe olmadığını söyledi.

Sıkıyönetim ilanıyla Bangkok'taki ana geçiş noktalarını kontrol altına alan askerler, tüm televizyon kanallarından, sıkıyönetimi uygulamak için kurulan Barış Koruma Komuta Merkezi'nin açıklamalarını yayınlamasını istedi.

'Sivil hükümet görevinin başında'

Sıkıyönetimle teknik olarak Niwatthamrong Boonsongpaisan başkanlığındaki sivil hükümetin görevinin başında olduğu, ordunun yalnızca ulusal güvenliğin sorumluluğunu devraldığı ifade ediliyor.

Aylar süren hükümet karşıtı protestoların ardından Yinglak Şinavatra, 7 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi tarafından yetkisini kötüye kullanmaktan suçlu bulunarak başbakanlık görevinden alınmıştı.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu da Şinavatra'nın görevini ihmal ettiğine ve Senato'da yargılanmasına karar vermişti.

Yinglak'ın yerine geçici olarak, Başbakan Yardımcısı Niwatthamrong Boonsongpaisan getirilmişti.

ABD yönetimi kaygılı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, gelişmenin ülkedeki siyasi krizi derinleştirmesinden kaygı duyduğunu açıkladı. Sözcü, "Ordunun girişiminin şiddeti önlemek amacıyla kısa süreli olmasını umuyoruz. Diyalog yoluyla krizinden çıkış için tüm taraflar işbirliği yapmalıdır" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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