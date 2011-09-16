-Tayland'da seller 98 can aldı BANGKOK (A.A) - 16.09.2011 - Tayland'da muson yağmurlarının yol açtığı seller ve toprak kayması nedeniyle 98 kişi öldü. Taylandlı yetkililer, 76 ilin 29'unda meydana gelen felakette ölenler arasında bir Fransız turistin de bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, sellerin 300 binden fazla evde hasara yol açtığını belirterek, turistik Pattaya kentinin bazı bölgelerinin tamamen sular altında kaldığını duyurdu. Singapur'un sekiz katı büyüklüğündeki tarım arazilerinin de sellerden etkilendiği belirtilirken, Tayland afet önleme kurumu ülkenin kuzeyindeki 21 bölgeye daha sel ve toprak kaymasına karşı dikkatli olunması yolunda uyarı yaptı.