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BBC Türkçe

Tayland'da polis, para aklamakla suçlanan Budist rahibin tapınağını bastı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 4 bine yakın polis, para aklamakla suçlanan bir Budist rahibin tapınağını bastı

16 Şubat 2017 18:13

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 4 bine yakın polis ve asker, dört kilometre karelik alanı kaplayan görkemli bir Budist tapınağına baskın yaptı.

Polis, kara para aklamakla ve 33 milyon dolarlık zimmete geçirilmiş para kabul etmekle suçlanan 72 yaşındaki Budist rahip Phra Dhammajayo'yu arıyor.

Perşembe sabahı, askerler ve polis Wat Dhammakaya Budist tapınağının etrafını kuşatarak bölgeye girişi yasakladı.

Haziran'da tapınağı aramaya gelen polisleri rahibin hayranları engellenmişti.

Budist rahip, sağlığının iyi olmadığını söyleyerek tapınaktan çıkmamıştı.

Rahip Dhammajayo, suçlamaların siyasi nedenlerden kaynaklandığını söylüyor ve iddiaları reddediyor.

Özel Soruşturma Bürosu Başkanı Col Paisit Wongmaung, "Tapınağı mühürlüyoruz, daha sonra da tüm binaları arayacağız. Eğer masum olduğunu düşünüyorsa, teslim olup adli süreçten geçmeli" dedi.

Tapınak ve tapınağın destekçilerinin 2006'da görevden indirilen Başbakan Thaksin Shinawatra'yı destekledikleri düşünülüyor.

Budist rahip Phra Dhammajayo, 2014'te Tayland'da yönetimi ele geçiren Thanksin karşıtı ordu yönetimi tarafından suçlanıyor.

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