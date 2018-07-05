Tayland'da kurtarma ekipleri mahsur çocuklar için Muson yağmurları öncesi zamana karşı yarışıyor

Tayland'daki Tham Luan Mağaraları'nda mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Ekipler, birkaç gün sonra başlaması beklenen yoğun yağışlar mağaradaki su seviyesini yükseltmeden önce kurtarma işlemini tamamlamak için zamana karşı yarışıyor.

Kurtarma çalışmasını yürütenler, çocukları mümkün olan en güvenli ve kolay şekilde dışarıya çıkarmanın yollarını arıyor.

Kuzey Tayland'daki Chiang Rai bölgesinde birkaç gündür yağışın olmaması, kurtarma operasyonu için kısa süreli bir fırsat yaratmış durumda.

Yoğun yağışların birkaç gün içinde başlaması ve mağaradaki su seviyesinin yükselmesi bekleniyor.

Mağradaki su seviyesinin yükselmesiyle çıkış yollarının yeniden kapanacağı ve kurtarma çalışmalarının daha zor hale geleceği ifade ediliyor.

Kurtarma ekipleri, çok zor koşullarda çalışıyorlar. 30 derecenin üzerinde seyreden, bunaltıcı bir sıcaklık var. Bölgenin çoğu aşırı kaygan ve yer yer birkaç santimetreyi bulan cıvık bir çamurla kaplı.

Ancak çalışmalar hiç durmadan devam ediyor. Çünkü Muson yağmurları bağladığında, kurtarma çalışmalarının daha da zor olacağının herkes farkında.

Öte yandan yüzlerce işçi kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bölgeyi bir düzen içinde tutmaya çalışıyor.

Yol mühendisleri çamurlu araziye çakıl taşları döşerken, Tayland kraliyet mutfağı çalışanları da sıcak yemek sağlıyor.

Chiang Rai Valisi Narongsak Osotthanakorn, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Çocukları bulmadan önce zamana karşı yarışıyorduk. Şimdi suya karşı yarışıyoruz" dedi.

Eğer bir süre daha yağış olmazsa, çocukların dalış yapmak zorunda kalmadan mağaradan çıkma ihtimalleri var.

Mağaranın girişinden çocukların sığındıkları hava boşluğuna kadar yol 6 saat sürüyor. Geri dönüş yolu ise 5 saati buluyor.

Çocukların çoğu yüzme bilmiyor ve bu şekilde çıkmak zorunda kalırlarsa temel dalış eğitimi almaları gerekecek.

Bu yolla da dışarı çıkarılamazlarsa, yağış sezonunun bitmesini bekleyecekler. Bu da dört ay mağarada kalmaları anlamına gelecek.

Çocuklar dokuz günün ardından Pazartesi günü bulunduklarında, çok aç olduklarını söylemişlerdi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanı Anupong Paojinda, suyun dışarı pompalanarak seviyesinin düşürülmeye çabalandığını kaydetti.

Perşembe gününe kadar 128 milyon litre suyun dışarıya pompalandığı ve saat başına 1,5 santimetre suyun düşürüldüğü kaydediliyor.

Kurtarma ekipleri artık mağaranın içine doğru 1,5 kilometre yürüyebiliyor.

Yaşları 11 ila 16 arasında değişen çocuklar ve 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran'da kaybolmuştu. Grubun yağış yokken mağaraya girdiği ve birden yağan yoğun yağmur ve çıkışların suyla dolması nedeniyle mahsur kaldığı sanılıyor.

Grup, iki İngiliz dalgıç tarafından, Pazartesi günü mağaranın girişinden 4 kilometre uzaktaki kayalık alanda yer alan bir hava boşluğunda bulundu.

Çocukları arayan dalgıçların en zorlandığı yerlerden biri Pattaya Sahili olarak anılan noktaydı.

Dalgıçlar karanlıkta keskin dönüşler bulunan yoldan güçlükle ilerleyip sular altında kalan Pattaya Sahili'nin 400 metre ilerisinde grubu buldu.

12 çocuk yerel bir futbol takımının üyeleri ve antrönerlerinin çocukları arada bir geziye götürdüğü biliniyor.