T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Tayland'da köylüler polisten hayalet avlamasını istedi

Tayland'ın doğusundaki Amnat Charoen bölgesinde bulunan bir köy, polisten aylardır köylerine musallat olmuş "kötü bir hayaleti" kovması için yardım istedi.

29 Nisan 2018 20:30

Tayland'ın doğusundaki Amnat Charoen bölgesinde bulunan bir köy, polisten aylardır köylerine musallat olmuş "kötü bir hayaleti" kovması için yardım istedi.

Khaosod English

İhbar üzerine köye gönderilen polis, "hayaleti kovmak için" devriye gezmeye başladı.

Haberde köyün ileri gelenlerinin, köylülere moral vermeleri ve paniği önlemeri için polis çağırdığı belirtildi.

Bölgenin Emniyet Müdürü Adul Chaiprasithikul "Kötü ruha inanan sayısı inanmayanlardan çok daha fazla" dedi.

Taylan'da daha önce de phi pob denen kötü ruhlarla ilgili ihbarlar yapılmıştı. Yerel kültürde bu hayaletlerin insanların ruhlarını ele geçirebileceğine ve köylere felaket getirebileceğine inanılıyor.

2016'da, aile üyeleri ve komşularını bıçakla tehdit ederek soyunmaya zorlayan 3 kişinin ruhlarının "phi pob" tarafından ele geçirildiği iddia edilmişti.

Ancak Tayland medyası ülkedeki batıl inançların phi pob'la sınırlı olmadığını yazıyor.

Samui Times adlı haber sitesinde ülkede en az 20 farklı "ruha" inanıldığını belirtiyor.

Örneğin Phi Poang Khang adlı ruhun siyah bir maymun şeklini aldığına ve ormanda uyuyan kişilerin ayak parmaklarını yaladığına inanılıyor.

Ülkede en korkulan hayalet ise Phi Kra-sue.

Bu "kötü ruhun" güzel bir kadın kılığına girerek "avlarını" büyülediği iddia ediliyor.

News From Elsewhere
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TaylandAmnat CharoenEnglishEmniyet Müdürü Adul ChaiprasithikulTaylanYerelTimesPhi Poang KhangPhi Kra-sueFrom Elsewhere</a>

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24