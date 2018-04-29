Tayland'da köylüler polisten hayalet avlamasını istedi

Tayland'ın doğusundaki Amnat Charoen bölgesinde bulunan bir köy, polisten aylardır köylerine musallat olmuş "kötü bir hayaleti" kovması için yardım istedi.

İhbar üzerine köye gönderilen polis, "hayaleti kovmak için" devriye gezmeye başladı.

Haberde köyün ileri gelenlerinin, köylülere moral vermeleri ve paniği önlemeri için polis çağırdığı belirtildi.

Bölgenin Emniyet Müdürü Adul Chaiprasithikul "Kötü ruha inanan sayısı inanmayanlardan çok daha fazla" dedi.

Taylan'da daha önce de phi pob denen kötü ruhlarla ilgili ihbarlar yapılmıştı. Yerel kültürde bu hayaletlerin insanların ruhlarını ele geçirebileceğine ve köylere felaket getirebileceğine inanılıyor.

2016'da, aile üyeleri ve komşularını bıçakla tehdit ederek soyunmaya zorlayan 3 kişinin ruhlarının "phi pob" tarafından ele geçirildiği iddia edilmişti.

Ancak Tayland medyası ülkedeki batıl inançların phi pob'la sınırlı olmadığını yazıyor.

Samui Times adlı haber sitesinde ülkede en az 20 farklı "ruha" inanıldığını belirtiyor.

Örneğin Phi Poang Khang adlı ruhun siyah bir maymun şeklini aldığına ve ormanda uyuyan kişilerin ayak parmaklarını yaladığına inanılıyor.

Ülkede en korkulan hayalet ise Phi Kra-sue.

Bu "kötü ruhun" güzel bir kadın kılığına girerek "avlarını" büyülediği iddia ediliyor.