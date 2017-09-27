Tayland'da 'kayıp' başbakana 5 yıl hapis

Tayland'da halen nerede olduğu bilinmeyen eski başbakan Yinglak Şinavat, ülkeyi milyarlarca dolar zarara uğratan pirinç sübvansiyonuyla ilgili gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tayland'da geçen ay ülkeyi terk eden eski Başbakan Yinglak Şinavat'ın gıyabında yargılandığı davada karar çıktı.

Yolsuzluk yapıldığı iddia edilen pirinç sübvansiyonu programının ülkeyi sekiz milyar dolar kayba uğratmasına karşın gerekli önlemleri almamakla suçlanan 50 yaşındaki siyasetçi, Yüksek Mahkeme tarafından beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sırra kadem bastı

2011 yılında Tayland'ın ilk kadın Başbakanı olan Yinglak Şinavat, 2014'teki darbeyle iktidardan indirildikten sonra söz konusu dava kapsamında yargılanmaya başlamıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Yinglak Şinavat, cuntayı siyasi cadı avıyla suçlamıştı.

Birçok duruşmaya katılan Yinglak Şinavat, 25 Ağustos'taki karar duruşmasında yer almamış ve ardından da kayıplara karışmıştı. Geçen ay yurt dışına çıktığı anlaşılan Yinglak Şinavat'ın, Dubai'de yaşayan milyarder ağabeyi Taksin Şinavat'ın yanına gitmiş olabileceği iddia ediliyor. Eski başbakanlardan Taksin Şinavat da 2006'daki darbeyle devrildikten sonra yolsuzluk suçlamasıyla aldığı hapis cezasından kaçmak için 2008'de Tayland'dan ayrılmıştı.