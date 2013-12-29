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Dünya

Tayland'da kadınlar için penisli külot!

Tayland’da erkeklerin kadınlara sarkıntılık etmemeleri için penisli külot geliştirildi

29 Aralık 2013 17:11

Tayland’da erkeklerin kadınlara sarkıntılık etmemeleri için penisli külot geliştirildi. Külotlar, Danimarka'da da ilgi gördü.
 
DHA'dan Ünsal Turan'ın haberine göre, taciz ve tecavüz edilmekten korkan kadınların, erkeklerin sarkıntılık etmelerinden kurtulmak için, içinde penis bulunan külot, külotlu çorap ve eteklere ilgi göstermeye başladıkları bildirildi. 
 
Headmuns Security Pants firması tarafından reklam filmi hazırlanan ve satılan külotlar Danimarka’da da büyük ilgi çekti. 'Save your pussy', 'Save your Clitoris' cümleleriyle reklamı yapılan ve satışa çıkarılan külotları kullanan kadınları gören erkekler "söz konusu genç kadını görünce içimden sevişmek geldi ama önden bakıp penisi fark edince tüm hislerim yok oldu" diyerek, külotun etkisini ortaya koydu. 
 
 
Reklamı gören Danimarkalı erkekler de penisli külotları kullanacak genç kızların tecavüz olaylarına karşı kendilerine daha güvende histsedebilecekleri yorumlarını yaptı. Reklam filminin sonunda da Taylandlı erkeğin “genç kızı görünce tecavüz etmek istedim ama penisini görünce iştahım yok oldu” dediği belirildi.
 

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