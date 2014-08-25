Tayland'da cunta liderinin başbakanlığına onay

Tayland'da silahlı kuvvetler aylarca süren ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği kargaşa ortamının ardından, 22 Mayıs'ta yönetime el koymuştu. Anayasa askıya alınmış, 2015 sonbaharında genel seçime gitme vaadinde bulunulmuştu.

60 yaşındaki general Prayut Çan-oça geçen hafta silahlı kuvvetler tarafından tayin edilen Meclis'te yapılan oylamada, 197 milletvekilinden 191'inin evet oyuyla başbakan seçilmişti. Prayut Çan-oça oylamada tek adaydı. Kral Bhumipol'un onayıyla Prayut Çan-oça'nın başbakanlığı resmen başlamış oldu.

Geçici hükümetin parlamento seçimlerine kadar siyasi reformları yürürlüğe koyması ve yeni anayasa taslağını hazırlaması öngörülüyor. "Toplumdaki derin kutuplaşmayı giderecek adımlar atmayı vaat eden" Prayut Çan-oça, reform paketinin ayrıntıları hakkında bilgi vermedi.