Tayland'da cunta lideri başbakan oldu

Ordu tarafından belirlenen Meclis'te yapılan oylamada, 197 milletvekilinden 191'i evet oyu verdi. Üç vekil çekimser kalırken, üç vekil de oylamada hazır bulunmadı. General Prayut Çan-oça tek adaydı. Kral Bhumipol'un Prayut Çan-oça'nın başbakanlığını onaylaması gerekiyor.

Tayland'da silahlı kuvvetler aylarca süren ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği kargaşa ortamının ardından, 22 Mayıs'ta yönetime el koymuştu. Anayasa askıya alınmış, 2015 sonbaharında genel seçime gitme vaadinde bulunulmuştu. Geçici hükümetin parlamento seçimlerine kadar siyasi reformları yürürlüğe koyması ve yeni anayasa taslağını hazırlaması öngörülüyor.