Tayland'da çevreciler lüks konut projesini protesto etti

Tayland'da 2014 askeri darbesinden bu yana görülen en büyük toplu gösterilerde, kutsal sayılan bir ormanlık alana hükümet yetkilileri ve yargı mensupları için inşa edilen lüks konutları protesto edildi.

Ülkenin kuzeyindeki Chiang Mai kentindeki Doi Suthep ormanlık alanı, bazı Budistler tarafından kutsal sayılan bir tapınağa ev sahipliği yapıyor.Doi Suthep Dağları aynı zamanda bölgedeki en büyük yeşil alan.

Tay halkı, hükümet yetkilileri ve elit gruplara gösterilen özel muameleden uzun süredir rahatsız.

Ancak askeri rejimin altındaki ülkede 5'ten fazla kişinin toplanması yasak.

Cunta rejimi altındaki Tayland'da ordu ve polis güçlerinin yetkileri geniş. Güvenlik müdahalesi endişesiyle uzun yıllardır protestolara rastlanmıyor.

32 milyon dolar değerindeki inşaat projesinin yarattığı infial ise, ülkede 4 yıldır görülen en büyük protestolara neden oldu.

Göstericiler, hükümete inşası süren binaları yerinden kaldırması çağrısında bulunurken, hükümeti aksi taktirde daha geniş protestolarla geri dönmekle tehdit etti.

Reuters'a konuşan Tayland polisi ise, 1250 kişinin katıldığı gösterilerin "siyasetten çok çevresel konulara odaklandığını", göstericilerin protestonun sonunda sokakları temizleyip dağıldığını söyledi.

Yerel Bangkok Post gazetesine göre, konut ve ofislerin inşaatı neredeyse tamamlandı.

Tay yetkililer, binaların hükümete ait topraklarda ve yasal olarak inşa edildiğini, projenin ulusal parkın bulunduğu alanı kapsamadığını savunuyor.