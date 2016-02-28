Tayland'da bebeğini canlı canlı gömen anne: Göbek kordonunu kopardıktan sonra onu defalarca bıçakladım

Tayland’da 14 kez bıçaklanıp ardından canlıyken gömüldüğü halde hayata tutunan bebeğin annesi Suda Thongdee yakalandı. Thongdee, polise verdiği ifadede "Tuvaletimi yapmak için olay yerinden uzaklaştım ve orada çocuğu doğurdum. Göbek kordonunu bir tahta parçası ile kopardıktan sonra onu defalarca bıçakladım" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Suda Thongdee, yeni doğurduğu bebeğini 14 kez bıçaklayıp ardından canlı canlı toprağa nasıl gömdüğünü anlattı. Bazı görgü tanıkları ise kadını ve kocasını bebeğin gömüldüğü yerde gördüklerini aktardı. Suda Thongdee, polise verdiği ifadede, Khon Kaen kentindeki olaydan beş gün önce bebeği dünyaya getirdiğini söyledi ve sorgunun ilerleyen safhalarında ise bebeğini bıçakladığını itiraf etti. Suda, canlandırma sırasında, "O gün bir ağaç kesme görevi için kocamla beraber olay yerine gittik. Tuvaletimi yapmak için olay yerinden uzaklaştım ve orada çocuğu doğurdum. Göbek kordonunu bir tahta parçası ile kopardıktan sonra onu defalarca bıçakladım. Çabuk ölsün diye plastik bir poşetle boğazını sıktım ve ardından da gömdüm" dedi.



Tayland halkı 'Toprağın oğlu'na sahip çıktı



Khon Kaen hastanesi başhekimi Charnchai Chanvorachaikul, ”Ai Din” (Toprağın oğlu) adını verdikleri bebeğin yüzde 80 oranında toparlandığını, rahat nefes aldığını ve yaralarının büyük oranda iyileştiğini bildirdi.

Olayın duyulduğu andan itibaren hastanenin telefonlarının susmadığını belirten başhekim, bebeğin masraflarında kullanılması için halkın gönüllü olarak 61 bin Baht (Yaklaşık 6 bin TL) bağış yaptığını ve birçok ailenin de bebeği evlat edinmek için başvurduğunu belirtti.