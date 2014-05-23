Tayland'da askeri darbeye ABD’den kınama

Ordunun yönetime el koyduğu Tayland için, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "hiçbir gerekçesi olamaz" diyerek 10 milyon dolarlık karşılıklı yardımın askıya alınabileceğini belirtti. Fransa ve Almanya da Tayland'daki darbeyi kınarken, Birleşmiş Milletler de 'endişe duyduklarını' ifade etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ülkede Salı günü yerel saatle 22.00 ve 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulamaya kondu ve anayasa askıya alındı. Televizyondan halka seslenen Tayland Genelkurmay Başkanı Prayuth Chan-ocha, düzenin tesis edilmesi ve siyasi reformların uygulanması gerektiğini söyledi.

Genelkurmay başkanının görüştüğü ve aralarında muhalif protestoların lideri Suthep Thaugsuban ve hükümet yanlısı protestoların lideri Jatuporn'un da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Geçici Başbakan kayıp

Geçici Başbakan Nivatthamrong Boonsongphaisan ve bakanlardan, yerlerini ve faaliyetlerini orduya bildirmeleri istendi fakat görüşmelere katılmayan Boonsongphaisan'ın nerede olduğu bilinmiyor.

Geçici Başbakan'ın danışmanı Paradorn Pattanathabutr, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, "Geri kalanımız dışarıda ve iyi durumda, güvenli yerlerde" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) darbe sonrası Tayland'ın geleceğine ilişkin 'ciddi kaygıları' olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreti Ban Ki-moon, Tayland'da hızla 'anayasal, sivil ve demokratik bir yönetime geçilmesini' istedi.

ABD Başkanı Dışişleri Bakanı John Kerry, "bu askeri darbenin hiçbir gerekçesi olamaz" dedi ve Tayland'la özellikle Tayland ordusuyla olumsuz etkilenebileceğini belirtti.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada 'tüm taraflara farklılıklarını bir kenara koyup demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kalmaları uyarısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Dışişleri Bakanlığı da darbeyi kınadı. Japonya Dışişleri Bakanlığı da "çok müessif" ifadesini kullanırken AB Dış Politika temsilcisi Catherine Ashton 'güvenilir ve kapsayıcı seçimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılmasının önemini' vurguladı.

'Darbeye zorlanmış olabilir'

Tayland'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN ortağı Singapur da 'derin kaygı' duyduklarını belirtti.

Tayland'da ordu 1932'den bu yana 12'inci kez yönetime el koymuş oldu.

Daha önce 2006'da dönemin Başbakanı Taksin Şinavatra yine askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Taksin'in kız kardeşi ve daha sonra Başbakanlık koltuğuna oturan Yingluck Şinavatra, geçen yıl sonunda parlamentonun alt kanadının feshedilmesi sonrası çıkan gösterilerin ardından Anayasa Mahkemesi tarafından azledildi.

BBC'nin Bangkok'tan bildiren muhabiri Jonah Fisher, darbenin hükümet karşıtlarının istediği bir sonuç olduğunu söyledi.

Jonah Fisher, Genelkurmay Başkanı'nın ordu içindeki bazı isimler tarafından darbe yapmaya zorlanmış olabileceğine dikkat çekti.