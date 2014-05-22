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Dünya

Tayland'da asker yönetime el koydu!

Bangkok'taki BBC Muhabiri Jonah Fisher, ülkede net bir askeri darbenin gerçekleştiğini söyledi

22 Mayıs 2014 16:28

Tayland ordusu ülkede yönetime el koyduğunu açıkladı.

Ordu geçen hafta ülkedeki siyasi çalkantıların ardından sıkıyönetim ilan etmiş ve bunun bir darbe olmadığını savunmuştu.

Tayland Genelkurmay Başkanı televizyonlardan yaptığı açıklamada, ordunun ülkede düzeni tekrar tesis edeceğini ve reformları devreye sokacağını söyledi.

Geçtiğimiz yılın sonunda Tayland Başbakanı Yingluck Shinawatra parlamentonun alt kanadını feshetmiş ve ülkede karışıklık çıkmıştı.

Göstericiler, aylardır bazı bölgelere girişi engelliyor.

Salı günü ordu, sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu ayın başlarında anayasa mahkemesi, yolsuzluka suçlanan Başbakan Yingluck'ın azline karar vermişti.

Tayland'da Yingluck'ın ağabeyi eski Başbakan Taksin Shinawatra'nın 2006'da darbeyle devrilmesinden bu yana iktidar mücadelesi yaşanıyor.


BBCTürkçe

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