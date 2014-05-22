Tayland'da asker yönetime el koydu!

Tayland ordusu ülkede yönetime el koyduğunu açıkladı.

Ordu geçen hafta ülkedeki siyasi çalkantıların ardından sıkıyönetim ilan etmiş ve bunun bir darbe olmadığını savunmuştu.

Tayland Genelkurmay Başkanı televizyonlardan yaptığı açıklamada, ordunun ülkede düzeni tekrar tesis edeceğini ve reformları devreye sokacağını söyledi.

Geçtiğimiz yılın sonunda Tayland Başbakanı Yingluck Shinawatra parlamentonun alt kanadını feshetmiş ve ülkede karışıklık çıkmıştı.

Göstericiler, aylardır bazı bölgelere girişi engelliyor.

Salı günü ordu, sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu ayın başlarında anayasa mahkemesi, yolsuzluka suçlanan Başbakan Yingluck'ın azline karar vermişti.

Tayland'da Yingluck'ın ağabeyi eski Başbakan Taksin Shinawatra'nın 2006'da darbeyle devrilmesinden bu yana iktidar mücadelesi yaşanıyor.



BBCTürkçe