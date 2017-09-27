T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Tayland'da "kayıp" başbakana 5 yıl hapis

Tayland'da halen nerede olduğu bilinmeyen eski başbakan Yinglak Şinavat, ülkeyi milyarlarca dolar zarara uğratan pirinç sübvansiyonuyla ilgili gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

27 Eylül 2017 18:03

Tayland'da geçen ay ülkeyi terk eden eski başbakan Yinglak Şinavat'ın gıyabında yargılandığı davada karar çıktı.

Yolsuzluk yapıldığı iddia edilen pirinç sübvansiyonu programının ülkeyi sekiz milyar dolar kayba uğratmasına karşın gerekli önlemleri almamakla suçlanan 50 yaşındaki siyasetçi, Yüksek Mahkeme tarafından beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sırra kadem bastı

2011 yılında Tayland'ın ilk kadın başbakanı olan Yinglak Şinavat, 2014'teki darbeyle iktidardan indirildikten sonra söz konusu dava kapsamında yargılanmaya başlamıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Yinglak Şinavat, cuntayı siyasi cadı avıyla suçlamıştı.

Birçok duruşmaya katılan Yinglak Şinavat, 25 Ağustos'taki karar duruşmasında yer almamış ve ardından da kayıplara karışmıştı. Geçen ay yurt dışına çıktığı anlaşılan Yinglak Şinavat'ın, Dubai'de yaşayan milyarder ağabeyi Taksin Şinavat'ın yanına gitmiş olabileceği iddia ediliyor. Eski başbakanlardan Taksin Şinavat da 2006'daki darbeyle devrildikten sonra yolsuzluk suçlamasıyla aldığı hapis cezasından kaçmak için 2008'de Tayland'dan ayrılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP,CÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TaylandYinglakYüksek MahkemeAğustosDubaiTaksinDeutsche Welle Türkçe dpa/AFPCÖ/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24