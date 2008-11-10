Tayland’da 10 ay sonra ilk kuş gribi vakası

Tarım Bakanı Somsak Prisana-anantakul, bir çiftlikte 7 tavuğun telef olmasından sonra yapılan laboratuvar testleri sonucunda, bir tavukta ölümcül H5N1 virüsü bulunduğunun belirlendiğini söyledi.
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7 tavuğun öldüğü bir aileye ait olan kümesteki diğer 10 tavuğun da önlem olarak itlaf edildiği bildirildi.
Tarım Bakanı Somsak, “durumun kontrol altında olduğunu” söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, kuş gribinin hasta kuşlarla doğrudan temas ile insanlara bulaşması sonucu şimdiye kadar dünya çapında en az 245 kişi öldü. (AA)