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Sağlık

Tayland’da 10 ay sonra ilk kuş gribi vakası

Tarım Bakanı Somsak Prisana-anantakul, bir çiftlikte 7 tavuğun telef olmasından sonra yapılan laboratuvar testleri sonucunda, bir tavukta ölümcül H5N1 virüsü bulunduğunun belirlendiğini s&

10 Kasım 2008 02:00

Tarım Bakanı Somsak Prisana-anantakul, bir çiftlikte 7 tavuğun telef olmasından sonra yapılan laboratuvar testleri sonucunda, bir tavukta ölümcül H5N1 virüsü bulunduğunun belirlendiğini söyledi.

Kuş gribi tehdidi sürüyor

İsveç'te kazlarda kuş gribine rastlandı

7 tavuğun öldüğü bir aileye ait olan kümesteki diğer 10 tavuğun da önlem olarak itlaf edildiği bildirildi.

Tarım Bakanı Somsak, “durumun kontrol altında olduğunu” söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, kuş gribinin hasta kuşlarla doğrudan temas ile insanlara bulaşması sonucu şimdiye kadar dünya çapında en az 245 kişi öldü.

(AA)

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