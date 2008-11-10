Tayland’da 10 ay sonra ilk kuş gribi vakası

7 tavuğun öldüğü bir aileye ait olan kümesteki diğer 10 tavuğun da önlem olarak itlaf edildiği bildirildi.Tarım Bakanı Somsak, “durumun kontrol altında olduğunu” söyledi.Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, kuş gribinin hasta kuşlarla doğrudan temas ile insanlara bulaşması sonucu şimdiye kadar dünya çapında en az 245 kişi öldü.