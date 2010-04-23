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Dünya

Taylan'da kan aktı: 3 ölü, 75 yaralı

Tayland'ın haftalardır devam eden gösterilerde gerginlik dün doruğa çıktı ve gösteriler sırasında el bombaları patladı.

23 Nisan 2010 03:00

T24 - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta haftalardır devam eden gösterilerde gerginlik dün doruğa çıktı ve gösteriler sırasında el bombalarının patlamasıya 3 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.


Tayland'da ordunu uyarısı gerginliği arttırdı


Başbakan Yardımcısı Suthep Thaugsuban, dün gece göstericilerin saflarından 5 adet M-79 el bombası atıldığını söyledi. Thaugsuban, doğrudan muhalif göstericileri sorumlu tutmaktan kaçındı. Göstericilerin liderleri de sorumluluğun kendilerinde olmadığını açıkladı.


Kırmızı Gömlekliler olarak adlandırılan muhalif göstericilerinin karşısında bulunan hükümet yanlısı gösterici grubunu dağılmaya çağıran Thaugsuban, "Güvenliğiniz için bölgeden ayrılın" dedi. Gösteriler, başkentin finans merkezi olan Silom bölgesinde sürüyor. Bölgeye askeri birlikler ve polis güçleri konuşlandırılmış durumda. Kırmızı Gömlekliler'in kurduğu barikatı zorlayan polis güçleri, daha sonra geri çekildi. Genellikle ağaçlardan yapılmış olan barikatın üzerine çıkan göstericiler de polisin çekilmesi sonrasında, barikat gerisindeki kamplarına çekildi. 


Genellikle kırsal bölgelerden gelen yoksulların ve demokrasi yanlılarının oluşturduğu göstericiler, askeri darbe yöneticilerinin 2006'da uzaklaştırdığı Başbakan Thaksin Şinavatra'nın göreve dönmesini, parlamentonun feshedilerek seçimlere gidilmesini talep ediyor.

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