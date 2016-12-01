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BBC Türkçe

Tayland yeni kralını ilan etti

64 yaşındaki Veliaht Prensi Maha Vajiralongkorn, ölen babası Bhumibol Adulyadej'in yerine Tayland'ın yeni kralı oldu. Yeni Kral, çok sevilen babası kadar popüler değil.

01 Aralık 2016 21:30

Tayland'da, 64 yaşındaki Veliaht Prensi Maha Vajiralongkorn, ölen babası Bhumibol Adulyadej'in yerine ülkenin yeni kralı oldu. Yeni Kral, çok sevilen babası kadar popüler değil.

Parlamento'nun, kendisine yaptığı teklifi kabul eden yeni Kral bir kabul konuşması yapacak ve babasının fotoğrafının önünde ona saygısını sunacak.

Ülkenin bütün Budist tapınaklarının davullarını ve gonklarını yeni kral açıklandıktan sonra çalmaları bekleniyor.

Maha Vajiralongkorn, Chakri Hanedanı'nın 10. hükümdarı olarak Rama ismini alacak. Ancak Vajiralongkorn kral ilan edildikten sonra ulusal yas kaldığı yerden devam edecek ve yeni kral, gelecek yıl babası yakıldıktan sonra resmi olarak taç giyecek.

Prens henüz çok sevilen babası Kral Bhumibol ile aynı popülerliği taşımıyor. Ayrıca Tayland halkı prensi yurtdışında çok fazla zaman geçirdiği için pek tanımıyor.

Anayasal monarşiyle yönetilen Tayland'da Kral'ın yetkileri kısıtlı. Kraliyet ailesi, iş dünyasının zengin elitleri ve askeri gücün himayesi altında.

Ordu sık sık yaptığı darbelerle Tayland'da siyasetin kontrolünü elinde bulunduruyor. Ayrıca kraliyet ailesi sıkı yasalarla eleştirilmekten de korunuyor. Kraliyet ailesine hakaret eden biri 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Dünyanın en uzun süredir hüküm süren kralı olan Bhumibol Adulyadej ise yaklaşık iki ay önce 88 yaşında ölmüştü.

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