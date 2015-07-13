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Dünya

Tayland, Uygur Türkleri hakkında kararını verdi

'İstedikleri yere göndereceğiz'

13 Temmuz 2015 18:09

Tayland hükümeti sözcüsü ülkede kalan 60 Uygur'un kimlik tespitlerinin ardından isteklerine bağlı olarak Çin'e ya da Türkiye'ye gönderileceklerini belirtti. Tayland 85'i erkek 24'ü kadın 109 Uygur'u Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen Çin'e iade etmişti.

Çin'in devlet kanalında Uygur vatandaşların hepsi terörist gibi elleri kelepçeli ve başlarına siyah çuval geçirilmiş şekilde ülkelerine geri götürüldükleri görüntüleri yayınlamıştı.

Çin’de yayınlanan bu haberde 109 Uygur önce Türkiye’ye girip, ardından cihada katılmak için Suriye ve Irak’a gidip IŞİD gibi terör örgütlerine katılacakları iddia edilmişti. Ayrıca 109 kişinin 13’ünün zaten terör şüphelileri listesinde yer aldıkları da belirtildi.

Videoda Tayland’ın Songkhla bölgesinden havalanan uçağın Çin’de nereye gittiğine dair bir bilgi yer almıyor ve şu an Uygurların nerede olduklarına dair bir haber yok.

 

Tayland: İstedikleri yere göndereceğiz

 

Tayland hükümet sözcü vekili Sansern Kaewkamnerd yaptığı açıklamada geri kalan 60’a yakın Uygur için yapılan kimlik tespitinin ardından ülkelerinde herhangi bir terör suçu kaydı olup olmadığına bakılacağını ve herhangi bir sabit suçu bulunmayan Uygurların Çin ya da Türkiye seçeneklerinden istediklerine gidebileceklerini vurguladı.

Bazı kesimlerce bu mesaj geriye kalanların Türkiye'ye gönderileceğinin habercisi olarak yorumlandı.

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