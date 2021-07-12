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Koronavirüs

Tayland Sinovac aşısı olanlara ikinci doz AstraZeneca seçeneğini sunacak

12 Temmuz 2021 15:16

Tayland, ülkede ilk Koronavirüs aşı dozunu Sinovac olanlara ikinci dozun AstraZeneca uygulanacağını duyurdu. Sağlık yetkilileri, bu adımla koruma oranının artırılmasını hedefliyor.

Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, Sinovac ve AstraZeneca aşılarını yapma adımının Delta varyantına karşı koruma sağlama ve hastalığa karşı yüksek seviye bağışıklık oluşturma amacıyla atıldığını açıkladı. 

Çin’in Sinovac aşısının uygulandığı Tayland ve Endonezya’da aşılı olduğu halde Koronavirüs’e yakalananların sayısının arttığı tespit edilmişti. Tayland’da iki doz Sinovvac aşısı olan 677 bin 348 sağlık çalışanından 618’inin Covid-19’a yakalandığı belirtilmişti. 

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