Tayland seri saldırılarla sarsıldı



Tayland'da kısa aralıklarla düzenlenen bir dizi bombalı saldırıda en az 3 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Polis, birkaç saat içinde Phuket Adası'nın ünlü tatil bölgelerinden Hua Hin'de ve Surat Thani'deki bir polis merkezi yakınlarında en az altı farklı bombanın infilak ettiğini açıkladı. Polis, eylemlerin birbiriyle bağlantılı seri saldırılar olduğunu duyururken, eylemlerde terör saldırısından ziyade yerel kaynaklı sabotaj olduğundan yola çıkıldığını açıkladı.

Yerel haber kaynaklarının verdiği bilgiye göre Hua Hin'deki ilk iki saldırı eğlence ve gece kulüplerinin çok olduğu bir kavşakta meydana geldi. Bu saldırılardan yaklaşık 12 saat sonra da diğer bombalı eylemler düzenlendi. Phuket'in en popüler plajlarından Patong'ta da bir patlama meydana geldi, polis bu patlamada da bir taksi şoförün yaralandığını duyurdu. Patlamaların çiçek saksıları içine yerleştirilen düzeneklerin cep telefonuyla uzaktan patlatılmasıyla meydana geldiği belirtildi.

Konuyla ilgili basına açıklama yapan General Danai Kritmethavee, perşembe günkü saldırılara değinerek "Saldırıların aynı adrese işaret ettiğini" belirtti. General "Saldırıların birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyoruz ancak nedenlerine ilişkin herhangi bir şey söyleyebilmek için henüz çok erken" diye konuştu.

Perşembe günü başkent Bangkok'un yaklaşık 200 km güneyinde yer alan Hua Hin de birbiri ardına iki ayrı bombalama eylemi meydana gelmiş, polis bu saldırılarda bir Taylandlı kadının hayatını kaybettiğini, aralarında turistlerin de bulunduğu en az 20 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Hastane yetkilileri yaralananlar arasında Alman, Avusturya, İtalya ve Hollandalı turistler bulunduğunu bildirmişti.

Saldırılar Tayland Kraliçesi Sirikit onuruna planan 84. doğum günü kutlamalırnın öncesine denk geldi. Kutlamalarla saldırıların herhangi bir bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Askeri cunta 2014'te yönetime el koydu

Tayland'ın güneyinde Müslüman milislerle cunta güçleri arasında uzun süredir çeşitli çatışmalar yaşanıyor. Müslüman guruplar ülkede zaman zaman küçük çaplı bombalı eylemler düzenleniyor. Tayland'da 2014'te askeri darbeyle yönetime gelen cuntanın komutanı Prayuth Chan Ocha, "Saldırılar kaos ve huzursuzluk yaratma amacı taşıdığını ancak paniğe kapılmaya gerek olmadığını" belirtti.

İki yıl önce yönetime el koyan cunta, ülkede şimdiye kadar yaklaşık 6 bin 500 kişinin ölümüyle sonuçlanan iç karışıklıkları kontrol altına almayı öngörüyor. Ülkede cunta yönetimince hazırlanan yeni bir anayasa değişikliği henüz birkaç gün önce düzenlenen referandumla kabul edilmişti.

Yaklaşık bir yıl önce Rajprasong'da her gün binlerce turist tarafından ziyaret edilen Erawan Tapınağı yakınındaki bombalı saldırıda aralarında çok sayıda turistin bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetmiş, 120 kişi yaralanmıştı. Yetkililer bu saldırıdan iki Uygur'u sorumlu tutarken mahkemeye çıkarılan sanıklar saldırılarla ilgili sorumluluğu kabul etmiyor.