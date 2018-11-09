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Ekonomi

Tayland SEC ülkenin ilk ICO portalını onaylamaya hazırlanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Tayland Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) bu ay içerisinde ülkenin ilk ICO (İnitial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) portalını onaylayacak

09 Kasım 2018 14:56

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Tayland Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) bu ay içerisinde ülkenin ilk ICO (İnitial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) portalını onaylayacak.
Ülke genelindeki ICO projelerinin piyasaya sürülmeden önce değerlendirilmesi kapsamında oluşturulacak ICO portalıyla ilgili Taland SEC Genel Müdürü Rapee Sucharitakul, “Kasım ayı sonuna kadar en az bir ICO portalının onaylanmasını bekliyoruz, ICO onayları süreci ise Aralık’ta başlayacak” dedi.
Tayland yerel medyasında yer alan haberde, ICO portallarının görevleri “ICO projelerini piyasaya sürmeye hazırlanan şirketler için finansal danışmanlık hizmeti vermek ve söz konusu ICO projelerinin iş planlarını incelemek” olarak tanımlanırken, Tayland kripto regülasyonları kapsamında bir ICO’nun piyasaya sürülebilmesi için öncelikle ICO portalından onay alması gerekiyor.
Söz konusu haberde Rapee, “ICOlar yoluyla fon toplamanın” hala yasal olmadığının altını çizdi ve ekledi:
“Bir ICOnun onay alabilmesinin yolu, yatırımcılara açık ve kolay anlaşılabilir bilgi sağlamada yatıyor.”

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