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Dünya

Tayland polisi: Bangkok saldırısının baş şüphelisi Türkiye'ye kaçtı

Erawan Tapınağı yakınında düzenlenen bombalı saldırıda, 20 kişi hayatını kaybetmiş ve 120 kişi de yaralanmıştı

14 Eylül 2015 17:00

Tayland polisi, Bangkok'taki tapınak saldırısının şüphelilerden birinin Türkiye'ye kaçtığını öne sürdü.

Associated Press'in "son dakika gelişmesi" olarak geçtiği haberde, söz konusu kişinin "saldırının ana şüphelilerinden biri olduğu" belirtilirken, daha fazla ayrıntı verilmedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un ticari merkezi Rajprasong'da, 17 Ağustos Pazartesi günü, her gün binlerce turist tarafından ziyaret edilen Erawan Tapınağı yakınında düzenlenen bombalı saldırıda, 20 kişi hayatını kaybetmiş ve 120 kişi de yaralanmıştı.  

Saldırının ardından güvenlik kameralarından tespit edilen bir şüphelinin robot resmi dağıtılmış, şüpheli "kimliği belirlenemeyen bir yabancı" şeklinde nitelendirilmişti. 

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