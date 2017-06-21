Tayland Kralı Vajiralon'a Almanya'da oyuncak silahla saldırı

Tayland'ın hayat tarzıyla adından sıklıkla söz ettiren kralı Maha Vajiralongkorn, Almanya'da iki çocuğun silahlı saldırısına uğradı. Olayın ardından silahların oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Associated Press'in haberine göre, zamanının büyük bir kısmını Almanya'nın Münih kentinde geçiren Tayland Kralı, 10 Haziran'da bisiklet sürerken önünden geçtiği bir bahçedeki iki çocuk oyuncak silahlarla Kral'a ateş açtı.

Çocukların daha sonra Kral Vajiralongkorn'u arabasına kadar takip ederek burada da ateş ettikleri öğrenildi. Olayda Tayland Kralı'nın vurulup vurulmadığı bilinmezken, kimsenin yara almadığı belirtildi.

14 ve 13 yaşındaki çocuklardan, büyük olanı 'fiziksel zarar vermeye teşebbüs' suçlamasıyla soruşturulurken, küçük olanla ilgili yaşından dolayı herhangi bir işlem yapılmadı.