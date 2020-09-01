Tayland Kralı, sadakatsizlik nedeniyle hapse attırdığı 'resmi metresini' affetti; hareme tekrar çağırdı

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Salgın günlerinde kendini haremiyle birlikte Almanya’da bir otelde izole olan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı ‘resmi metresi’ Sineenat Wongvajirapakdi'yi affetti.

Bankgkok’da tutulduğu yüksek güvenlikli cezaevinden çıkarılan Sineenat, özel bir jetle önce Münih’e ardından da otelin bulunduğu Alp Dağları’na geldi.

Kralın metresiyle birlikte uçaktan inerken görüldüğü bir fotoğrafı da paylaşılırken Saray'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Üç kez evlenen ve dördüncü evliliğini süren Maha Vajiralongkorn, son eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'yı kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra, eski yakın koruması olan General Sineenat'ın da 'resmi metresi' olduğunu açıklamıştı. Ancak üç ay sonra Kral, sevgilisini kendisine sadakatsizlikle suçlayarak askeri görevlerinden azletmiş ve hapse attırmıştı.