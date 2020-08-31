Tayland Kralı, hapse attırdığı sevgilisini affetti, harem'ine çağırdı

Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 2019 yılında sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı 'resmi sevgilisini' affederek, Almanya'daki 'harem'ine çağırdı.

Yaptığı birçok olayla gündeme gelen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, bir ilke daha imza attı. Kral Maha, 2019 yılında sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı resmi sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi affederek serbest bıraktı. Tayland Kralı affettiği resmi sevgilisini Almanya'daki haremine çağırdı.

Tayland Kralı Maha, 4’ncü eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'yı kraliçe ilan ettikten iki ay sonra General Sineenat'a 'resmi metresi' olduğunu açıklamıştı. Kral, daha sonra sevgilisini kendisine sadakatsizlikle suçlayarak askeri görevlerinden azil etmiş ve hapse attırmıştı. Alman basını, Kral Maha’nın Sineenat’ı affettiğini ve özel uçakla Almanya’ya getirdiğini ileri sürdü.

Alman milletvekilleri, Mayıs ayında Dışişleri Bakanlığı'ndan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'ın salgın zamanında Almanya'daki lüks bir otelde 20 kişilik haremi ile birlikte neden kaldığına dair açıklama talep etmişti. Kral'ın kaldığı Almanya-Avusturya sınırındaki Garmisch Partenkirchen kasabasındaki Grand Hotel Sonnenbichl adındaki lüks otel şu an rezervasyonlara kapalı durumda bulunuyor. (DHA)