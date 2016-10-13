Tayland Kralı Bhumibol hayatını kaybetti

Tayland halkı Kral Bhumibol Adulyadej diğer adıyla IX. Rama’nın ölümünün ardından Tayland'da bir yıl ulusal yas ilan edildi. Kralın yerine varisi olan 64 yaşındaki oğlu Maha Vajiralongkorn'un geçmesi bekleniyor.

Kral Bhumibol yaklaşık bir yıldır kamuoyu önüne çıkmıyor ve uzun süredir Bangkok Siriraj Hastanesinde tedavi görüyordu. Bhumibol geçen haziranda bir kalp ameliyatı geçirmişti. Aylardır birçok Taylandlı dua etmek için Bhumibol'un tedavi gördüğü hastaneye ve ülke çapındaki Budist tapınaklarına akın ediyordu.

Saraydan yapılan açıklamada Bhumibol'un çarşamba günü yaşam destek ünitesine bağlandığı, böbrek yetmezliği çektiği, vücudunun bir enfeksiyonla mücadele ettiği ve karaciğerinin de iyi çalışmadığı açıklanmıştı. Bunun üzerine kralın varisi Maha Vajiralongkorn ve Başbakan Prayut Chan-o-Cha, Bangkok'a gelmişti.

Bhumibol 1946’da henüz 18 yaşındayken tahta çıktı. Hükümdarlığı sırasında 20'dan fazla başbakan ve 15 anayasa değişikliği gördü.

Tayland resmen anayasal bir monarşi olmasına rağmen kral sembolik anlamdan daha fazla öneme sahip. Kral ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal işlerini şekillendirmişti. Bhumibol Tayland'da yıllardır devam eden siyasi kriz sırasında da bir uyum figürü ve Tayland'ın birliğinin sembolü olarak öne çıkmıştı.

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