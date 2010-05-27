Tayland Interpol'den yardım istiyor

T24- Başbakan Yardımcısı Suthep Thaugsuban, "özel soruşturma birimi, savcı ve dışişleri bakanının, devrik Başbakan Taksin Şinavatra'nın Tayland'da terörizmden arandığına dair bülten yayımlaması için İnterpol'e başvurma kararı aldıklarını" belirtti.



Suthep, "Eğer Şinavatra masum olduğunu düşünüyorsa, bunu ispat etmek için gelebilir" dedi.





Tayland Ağır Ceza Mahkemesi, Taksin'in, başkent Bangkok'ta hükümet karşıtlarının iki ay devam eden protesto gösterilerini teşvik etmekle suçlandığını bildirmişti.





Ordunun geçen haftaki müdahalesiyle sona eren protestolarda 88 kişi hayatını kaybetmişti.





Taksin, 2006'daki darbeden sonra yolsuzlukla suçlanmasının ardından yurt dışına kaçmıştı.