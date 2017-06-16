Tayland futbol takımından "Türk menajer bizi dolandırdı" iddiası

Taylan'ın en büyük futbol takımlarından Buriram United, Türk menajer Sinan S. hakkında "dolandırıcılık" iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tayland takımı; S.’nin kendilerinden 937 bin 500 dolar almasına karşın konser için vaat ettiği sanatçıyı getirmediği iddiasında.

Hakkındaki suçlamaları reddeden S., geçen ay da Fenerbahçeli Van der Wiel'in suç duyurusu sonrası Ümit A. ile birlikte göz altına alınmış; adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Buriram United futbol kulübünün sahibi Buriram United Company Limited adına geçen yıl İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda şüpheli konumda Sinan S. yer aldı.

Şirketin, İstanbul’da temasa geçtiği avukatlık bürosu üzerinden savcılığa yaptığı suç duyurusu ilginç iddialar içeriyor. Buna göre, Buriram United için yeni bir stat yapıldı. Buriram I-Mobile adın verilen stadın açılışının 12 Kasım 2016’da yapılması kararlaştırıldı. Kulüp yönetimi stat açılışı için büyük bir organizasyon planladı. Anılan organizasyon kapsamında dünyaca ünlü Amerikalı şarkısı Taylor Swift’in de sahne alması kararlaştırıldı. Kulüp, Swift’e konser verdirmek için Tayland’da bulunan Tee Entertainement Co. Ltd. (TEE) isimli organizasyon şirketi ile temasa geçti.

"Bu işlerde deneyimliyiz"

TEE Entertainement ise Taylor Swift’in sahne alması için Sinan S.’in sahibi olduğu Sin Artist Management ile temasa geçti. S., konser organizasyonlarında deneyimli olduğunu, Swift’i de konser organizasyonlarında temsil ettiklerini söyledi. S., TEE Entertainement yetkililerine, Swift’in 1 milyon 200 bin dolarlık sahne ücreti karşılığında konserde yer alabileceğini kaydetti. Taraflar arasına 2 Mart 2016 günü sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre Swift’e sahne ücreti için 1 milyon 200 bin dolar ödenecek, menajerlik hizmeti için de 100 bin dolar ödenmesi kararlaştırıldı.

Bir haftada 600 bin dolarlık ödeme

Sözleşmeye göre alacağı ücretin yarısı ödendikten sonra Swift’in konser için 15 saniyelik bir video görüntüsünü TEE Entertainement’e göndereceği kararlaştırıldı. 460 bin dolarlık ilk ödeme 29 Mart günü S.’nin hesabına gönderildi. İkinci ödeme ise 140 bin dolar olarak 4 Nisan günü yapıldı. Taraflar arasındaki ilk ‘pürüz’ sponsor firmaların bildirilmemesi gerekçe ile çıktı. S., TEE yetkililerine yeni bir sözleşme yapmaları gerektiğini bildirdi. Böylece 11 Nisan 2016 günü yeni bir sözleşme imzalandı.

"Tarihi kesinleştirelim" talebi

Bu sözleşmede Swift için 600 bin dolar ödendiği geri 600 bin doların da iki taksit halinde ödeneceği kararlaştırıldı. Bu sözleşmede menajerlik ücretinin ise 50 bin dolar olduğu imza altına alındı. TEE tarafı kısa süre sonra konser tarihinin kesinleştiğine dair S.’den belge talep etti. İddiaya göre, bu belge sunulmadı. Bu aşamadan sonra kulübün sahibi konumundaki şirketin genel müdürü devreye girdi. Şirket müdürü S. ile görüşmeye başladı. Bu aşamada taraflar 30 Nisan günü yeni bir sözleşme imzaladı.

Ödediği paraların iadesini istedi

Sözleşmeye göre, kalan paranın 337 bin 500 doları 5 Mayıs’a kadar ödenecekti. Şirket 3 Mayıs günü bu ödemeyi de yaptı. Ancak, sözleşmede yer alan Swift’in 15 saniyelik video görüntüsü Buriram tarafına gönderilmedi. S., video için 11 Mayıs’a kadar ek süre istedi ancak anılan tarihe kadar da video gönderilmedi. Buriram tarafı bu süreçten sonra S.’e yaptığı ödemelerin iadesini istedi. İddiaya göre S., çeşitli bahanelere sunarak Buriram tarafını oyaladı.

Hedefi şirketi dolandırmaktı

Buriram yetkilileri, yaşadıkları sorunu çözemeyince İstanbul’da bulunan bir avukatlık ofisi üzerinden savcılığa başvurma kararı aldı. Savcılık suç duyurusunda S.’in aldığı paraları Taylor Swift’e de göndermediğinin anlaşıldığı kaydedildi. Suç duyurusunda S.’in ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçu işlediği iddia edildi. Savcılık suç duyurusunda “S.’in hedefi başından beri şirketi dolandırmaktı” denildi.