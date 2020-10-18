Tayland'da monarşı karşıtı protestolar 3 aydır sürüyor

Tayland’da yaklaşık 3 aydır süren hükûmet ve monarşi karşıtı protestolar devam ediyor. On binlerce kişi bugün de başkent Bangkok ve birçok şehirde sokaklara döküldü.

Sözcü'nün aktadığı habere göre, başkent Bangkok’ta Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen acil durum kararıyla 5’ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasına rağmen on binlerce kişi hafta sonu sokaklara döküldü. Başkentteki Lat Phrao İstasyonu'nda toplanan binlerce kişi eski cunta lideri Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın istifasını, monarşi de reform ve yeni Anayasa taleplerini yineledi.

Göstericiler, monarşiye hakaretten 15 yıl hapis cezasını ön gören “Lese Majeste” yasasına rağmen Kral Maha Vajiralongkorn’u eleştirmeye devam ediyorlar.

Polis Sözcüsü Yingyos Thepjamnong dün yaptığı açıklamada, “Kanunların uygulanması uluslararası standartları takip eden yöntemler kullanılarak adım adım olacaktır” dedi.

Hükümet Sözcüsü Anucha Burapachaisri ise yaptığı açıklamada, “Hiçbir taraf için galibiyet veya kayıp yok. Hepsi ülkeye zarar veriyor” ifadelerini kullandı.