12 binden fazla insanın Covid nedeniyle hayatını kaybettiği Tayland'da hükûmet karşıtı protestolar devam ediyor

12 binden fazla insanın yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) hayatını kaybettiği ve ekonominin durma noktasına geldiği Tayland'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

AstraZeneca aşısının yerli üretim ihalesi, aşı yapma tecrübesi olmayan ve hissedarının Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn olduğu şirkete verildi. Hükümetin yeterli miktarda ithal malzeme temin edememesi, aşılama sürecini kötüleştirdi.

Sokaklara dökülen halka karşı güvenlik önlemleri ise gün geçtikçe daha agresif hale geliyor. Geçtiğimiz ay güç kullanarak dağıtılan protestoların birinde, 15 yaşında bir çocuk vuruldu ve yoğun bakıma alındı.

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü de dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları, yetkilileri itidal göstermeye çağıran mektup yayımladı.

Başbakan Prayuth Chan-Ocha'ya hitaben yazılan mektupta, "Çevik kuvvet polisinin protestoculara yönelik orantısız tepkisinden rahatsızız" ifadelerine yer verildi.