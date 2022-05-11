Tayland'da, evde yetiştirilmesi için hanelere bir milyon ücretsiz kenevir bitkisi dağıtılacak

Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, pazar günü Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; haziran ayında insanların evde kenevir yetiştirmesine izin verilmesiyle beraber hükümetin ülke genelindeki hanelere 1 milyon kenevir bitkisi dağıtacağını söyledi.

Tayland'da 9 Haziran'da yürürlüğe girecek olan yeni yasa kapsamında; yerel yönetimlere haber verilmesi durumunda, insanların evde kenevir bitkisi yetiştirmesine izin verilecek, ancak bitkilerin tıbbi kalitede olması ve yalnızca tıbbi amaçlar için kullanılması gerekecek.

Evde yetiştirilen kenevir bitkisi, gereken diğer izinler alınmadığı sürece ticari amaçlarla kullanılamayacak.

Bakan Charnvirakul, 10 Mayıs'ta yayınladığı başka bir gönderide ise; aynı zamanda, Taylandlı şirketlerin sarhoşluk etkisi yapan tetrahidrokanabinol maddesinin 0.2 ve altı oranında olan kenevir ürünlerini satabileceklerini açıkladı. Charnvirakul, "Bu; insanların ve hükümetin, kenevir bitkisinden yılda 10 milyar Tayland bahtından fazla gelir elde etmesini sağlayacak" dedi.

Bangkok merkezli bir kenevir girişimcisi olan Kitty Chopaka, CNN'e yaptığı açıklamada; yasanın, insanların bitkiyi tıbbi çaylar veya çorbalarda kullanmasının önünü açmayı amaçladığını söyledi.

"Yasal bir reçeteniz yoksa ve bunun işe yaraması için bir tür hastalığa sahip olmanız gerekiyorsa, yine de suç olarak kabul edilecektir. Ancak, bir hastalığa ve reçeteye sahipseniz evde esrar yetiştirebilecek ve istediğiniz gibi kullanabileceksiniz" diyen Chopaka, sözlerine "Uyuşturucunun eğlence amaçlı kullanımı yasa dışı kalsa da, 'insanlar kenevir bitkisini içecek ve hükümetin bunu durdurmasının hiçbir yolu yok" diye devam etti.

Tayland, 2018 yılında, tıbbi amaçlar için esrar üretimini ve kullanımını suç olmaktan çıkararak yasallaştıran ilk Asya ülkesi olmuştu.