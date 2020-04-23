Tayland'da bir aylık bebek, Koronavirüs'ü yenmeyi başardı

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Tayland'ın en genç yeni tip Koronavirüs hastası olan bir aylık bebek, Covid-19'u yenmeyi başardı.

Taylandlı doktorlar ilaç ve sağlık uzmanlarıyla yaptıkları görüşmeler sonucunda bir aylık hastaya 4 farklı antiviral ilaç vermeye karar verdiklerini, bu sayede de bebeği tedavi etmeyi başardıklarını ifade etti.

Ülkenin en genç Covid-19 hastasını tedavi eden pediyatrist Visal Moolasart, Reuters'a yaptığı açıklamalarda, "Bu çocuk üzerinde uyguladığımız strateji ona 10 gün boyunca ilaç vermekti" dedi.

Moolasart, "Bebek üzerinde her gün sağlık kontrolü yaptık ve 5 gün sonra röntgenlerinde kademeli iyileşme izleri görmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Pediyatrist, bazı ilaçları kullanamadıkları için bebeklere Koronavirüs tedavisi uygulamanın zorlukları olsa da, çocukların hastalığı yetişkinlerden daha hafif geçirdiğini ifade etti.

Tayland'da şu ana kadar 2 bin 826 yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 49 kişi hayatını kaybetti.