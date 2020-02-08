Tayland'da bir asker halka ateş açtı: En az 12 ölü

T24 Dış haberler

Tayland'da bir asker kalabalığa ateş açtı.

Kuzeydoğu Tayland'daki Nakon Raçasima bölgesinde meydana gelen saldırıda polis sözcüsü ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu. Saldırıda makineli tüfek kullanıldığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre saldırgan asker görev yaptığı üsten bir askeri araç çaldı, ardından da Korat şehrinin sokaklarında araçla hareket ederken ateş açtı ve 12 kişiyi öldürdü.

Tayland'ın en çok satan gazetesi Thai Rath'ın aktardığına göre saldırganın bir AVM'nin içinde de ateş açtı ve bu sırada telefonuyla özçekim yaptı.

The Bangkok Post'a konuşan İkinci Ordu Bölgesi Komutanı, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini ve bulunması için ekip görevlendirildiğini belirtti.

Saldırganın askeri aracı çalmadan üste önce komutanını, bir başka askeri ve 63 yaşındaki bir kadını öldürdüğü belirtildi.