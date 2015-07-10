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Tayland Büyükelçiliği: Konsolosluk bölümü şartlar normale döndüğü zaman tekrar açılacak

'Türk hükümeti görevlilerine teşekkürlerimizi sunarız'

10 Temmuz 2015 20:32

Doğu Türkistan Maarif Derneği üyesi yaklaşık 200 kişilik bir grup, Tayland’da bekletilen Doğu Türkistanlı'ların Çin’e iade edileceği gerekçesiyle, Zincirlikuyu’daki Tayland Krallığı Başkonsolosluğu binasına saldırmış, yaşanan saldırıda fahri konsolosluk binasının kapısını ve camlarını kırarak içeriye giren eylemciler, içerideki klasör ve evrakları sokağa dökmüştü. Büyükelçilik, Tayland Ankara Büyükelçiliği'nin, kapatıldığına ilişkin basında yer alan iddiaları yalanlayarak, ziyaretçilerin güvenliği açısından kapatılan vize ve konsolosluk bölümünün şartlar normale döndüğü zaman tekrar açılacağını duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında, aynı zamanda internet haber sitelerinde büyükelçiliğin kapatıldığına dair bazı haberler yayımlandığı belirtildi.

"Büyükelçilik olarak normal şartlar altında açık olduğumuzu belirtmek isteriz" denilen açıklamada, sadece vize ve konsolosluk bölümünün 8 Temmuz itibarıyla ziyaretçilerin güvenliği açısından kapatıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konsolosluk bölümü büyükelçilik etrafındaki şartlar normale döndüğü zaman tekrar açılacak ve hizmet vermeye devam edecektir. Tayland Krallığı Büyükelçiliği etrafındaki durum, protestonun gerçekleştiği belli saatler dışında, sakin ve normal seyrindedir. Bu nedenle, Tayland Krallığı Büyükelçiliği olarak 8 Temmuz tarihinden itibaren büyükelçiliğin güvenliğini sağlama ve koruma anlamında hızlı ve uygun aksiyon alan tüm güvenlik güçlerine ve konuyla ilgilenen diğer Türk hükümeti görevlilerine teşekkürlerimizi sunarız."

 

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