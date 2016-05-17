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Çevre

Tayland bir adasını tahrip edildi gerekçesiyle turizme kapattı

Tachai adasına özellikle dalış yapan turistler yoğun ilgi gösteriyordu

17 Mayıs 2016 21:00

Tayland hükümeti, doğal kaynaklar ve çevre olumsuz etkilendiği için Koh Tachai adasındaki turistik faaliyetleri durdurma kararı aldı.

Tayland'daki milli parkların tamamına yakını, muson sezonu nedeniyle Mayıs ortasından Ekim ortasına kadar kapalı oluyor.

Ancak Bangkok Post gazetesi, Tachai adasının bir daha turizme hiç açılmayacağını yazdı.

Ada, Similan Milli Parkı'nın içinde bulunuyor.

Similan Adaları, özellikle son yıllarda Phuket gibi popüler adaları tercih etmeyen turistlerin alternatif tatil yeri haline gelmişti.

Tachai adasına özellikle dalış yapan turistler yoğun ilgi gösteriyordu.

Yerel medya, adanın sahilinin yaklaşık 70 kişilik kapasitesi olduğunu ancak adadaki turist sayısının zaman zaman binin üzerine çıktığını belirtiyor.

Milli Parklar Genel Müdürü Tunya Netithammakul, "Verilen zarar telafisi mümkün olmayacak boyuta gelmeden önce adayı turizme kapatıp çevrenin kendisini yenilemesine fırsat vermeliyiz" dedi.

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