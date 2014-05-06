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Dünya

Tayland Başbakanı Yingluck Şinawatra hakim karşısında

Başbakan Yingluck Şinawatra, görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıktı. Başbakan Şinawatra suçlamaları reddetti

06 Mayıs 2014 17:57

Hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Şubat ayındaki seçimlerin iptal edildiği Tayland'da Başbakan Yingluck Şinawatra, bugün görevini kötüye kullandığı suçlamalarına karşı kendisini savunmak üzere Anayasa Mahkemesi'ne çıktı. Bazı senatörler, Şinawatra'nın 2011 yılında ulusal güvenlik sorumlusunu usulsüz bir şekilde değiştirmek suretiyle partisine çıkar sağladığını söyleyerek suç duyurusunda bulunmuşlardı. Başbakan Yingluck suçlu bulunursa görevden alınabilecek ve hakkında beş yıl politikadan men cezası verilebilecek. Tayland'da geçen yıl hükümet karşıtı protestoların başlamasından bu yana bir siyasi kriz yaşanıyor.

 

Şehirli orta sınıfın protestoları

 

Şehirli orta sınıfın ağırlıkta olduğu protestolarda Yingluck hükümetinin görevden alınarak yerine seçilmemiş bir "halk konseyi" getirilmesi talep ediliyor. Başbakan Yingluck protestolara yanıt olarak Şubat ayında erken seçime gitti ve kazanması da bekleniyordu fakat protestolar yüzünden seçim kesintiye uğradı ve iptal edildi.Başbakan hakkında bir kaç iddia var. Bu yılın başlarında başka bir mahkeme başbakanın 2011 yılında ulusal güvenlik şefi Tawil Pliensri'yi usule aykırı bir şekilde değiştirdiğine karar verdi. Bir önceki hükümet tarafından atanan ve açık bir şekilde Yingluck hükümetini eleştiren Tawil Pliensri buna rağmen, mahkeme kararı ardından göreve iade edildi. Şimdi Anayasa Mahkemesi, ulusal güvenlik danışmanının görevden alınmasının anayasanın ihlali anlamına gelip gelmediğine karar verecek.

 

Suçlamalar

 

Başbakan bugünkü savunmasında "Suçlamaları reddediyorum. Hiç bir yasayı çiğnemedim. Atama ile ilgili hiç bir çıkar sağlamadım" diye konuştu. Yingluck, Tawil'in değiştirilmesinin ülkenin çıkarına olduğunu da sözlerine ekledi.

Tayland Başbakanı bunun dışında, muhaliflerin büyük yolsuzluk konusu olduğunu öne sürdükleri pirince devlet sübvansiyonu konusunda da "görevi ihmal" ile suçlanıyor.

 

'Seçkinlerin oyunu' iddiası

 

Yingluck'ın yandaşları yüksek mahkemelerin başbakana karşı olduğunu ve ülkedeki bir seçkin sınıfın onu iktidardan düşürmeye çalıştığını düşünüyorlar. Geçen hafta Yingluck hükümeti 20 Temmuz'da yeniden seçime gidileceğini açıkladı ama muhalefet bu tarihi reddetti.

Hükümet karşıtı protestocular hükümeti Yingluck'un erkek kardeşi olan eski devrik lider Taksin Şinawatra'nın yönettiğini ve Tayland demokrasisinin yolsuzlukla tamamen çürütüldüğünü söylüyorlar. Buna karşılık Yingluck ve partisi Feu Tay kırsal kesimlerde çok popüler ve Tayland toplumu tamamen kutuplaşmış görünüyor.

 

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