Tayland 'babasının' doğum gününü kutluyor

Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'in 88. yaş günü kutlamaları dolayısıyla bugün tüm ülkede tatil ilan edildi. Adulyadej’in doğumgünü olan 5 Aralık ülkede 'Babalar Günü' olarak kutlanıyor.

Tayland'ın her şehrinde halk sokaklara döküldü, krallarına olan sadakatlerini sundular ve kendi babalarıyla vakit geçirdiler. Kral ülkedeki herkesin ‘babası’ sayıldığı için Tayland'da 'Babalar Günü' kralın doğumgününde kutlanıyor.

Tapınaklarda Tayland kralı ve halkına dualar edilirken, kimisi de Tay dansı gösterilerine katıldı. Ülkenin dört bir yanında kralın çocukluğundan başlayıp bugüne kadar olan hayatından kesitler gösterime sunuldu. Geceyi ise havai fişek gösterileri süsledi.

Tayland kralı 88 yaşına girdi ve hala dünyanın en uzun süre tahtta kalan kralı ünvanını elinde tutuyor. Milyonlarca insan bugün “Rao Rak Nayluang” yani “Kralımız Çok Yaşa” diyerek Tayland sokaklarında coşkuyla kutlama yaptı.