Tayland: 109 Uygur Çin'e gönderildi



Tayland, 109 Uygur Türkünü Çin'e gönderdiğini doğruladı. Hükümet sözcüsü Verachon Sukhonthapatipak, Çinli yetkililerden söz konusu kişilerin ‘güvenliğinin garanti altında olduğu' güvencesi aldıklarını kaydetti.

109 Uygur Türkünden oluşan gurubun, Türk olduğunu iddia eden diğerleriyle birlikte bir yılı aşkın bir süredir Tayland'da bulunduğunu belirten Sukhonthapatipak, her birinin kimlik tespiti için titiz çalışma yürütüldüğünü kaydetti ve ekledi: “170'inin Türk olduğunu tespit ettik ve bu kişiler kısa süre once Türkiye'ye gönderildi. Yaklaşık 100 kişi de Çinliydi ve insani ilkeler uyarınca güvenliklerinin garanti edildiği anlaşma çerçevesinde bu sabah Çin'e gönderildiler” diye konuştu.

Bu arada Çin Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin geçen hafta 173 Uygur'u kabul etmesinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi. Bakanlık Sözcüsü Hua Chunying, Uygurların Çin'i yasadışı yollardan terk ettiğini belirterek, ‘yasadışı göçe yardım ve teşvik, hatta destek sağlayacak her tür eyleme karşı olduklarını' kaydetti. Açıklamada, “Uluslararası toplumun yasadışı göçün önlenmesi ve yasadışı göçle mücadelede ortak sorumluluk paylaşması gerektiğine inanıyoruz” ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi insan hakları kuruluşları Tayland'a Uygurları koruması ve Çin'e dönmeye zorlamaması çağrısı yapmıştı.

Tayland'ın 100'ü aşkın Uygur'u Çin'e göndereceği haberleri üzerine İstanbul'da Tayland Konsolosluğu binası önüne gelen kalabalık bir grup protesto gösterisi düzenledi. Bir grup, bina kapı ve camlarını kırarak içeride tahribata yol açtı. Polis dokuz kişiyi gözaltına aldı.