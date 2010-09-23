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Yaşam

Taylan Özgür unutulmadı

Devrimci hareketin simge isimlerinden Taylan Özgür, ölümünün 41'inci yıl dönümünde mezarı başında törenle anıldı.

23 Eylül 2010 03:00

T24- Devrimci hareketin simge isimlerinden Taylan Özgür, ölümünün 41'inci yıl dönümünde mezarı başında törenle anıldı.




Törene 68'liler Dayanışma Derneği ve Devrimci 78’liler Federasyonu üyeleri katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende konuşma yapan 68’liler Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Karagücük, devrimcilerin birbirlerini çok sevdiğini ve dayanışma içeresinde olduklarını söyledi.


Karagücük, Taylan Özgür'ün 41 yıldan bu yana bulunamayan katilinin ortaya çıkartılarak adalete teslim edilmesini istedi.


Törende Devrimci 78’liler Federasyonu adına bir konuşma yapan Hüseyin Esentürk de Taylan Özgür'ün katilinin artık bulunması gerektiğini belirtti.


Esentürk, yıllar önce ortaya atılan ve Taylan Özgür'ün katilinin o dönemlerde bir üsteğmen, şuan ise üst düzey bir general olduğu iddialarının Genelkurmay Başkanlığı tarafından araştılarak kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini söyledi. Taylan Özgür’ün kabrine karanfiller bırakan yaklaşık 15 kişilik grup sohbet edip mezarlıktan ayrıldı.

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