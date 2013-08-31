Taylan: Leyla ile Mecnun, Gezi videomuz yüzünden bitti, artık yayınlanmayacak

Tiyatro ve sinema sanatçısı, "Leyla ile Mecnun" dizisinin "İskender"i Ahmet Mümtaz Taylan, “Leyla ile Mecnun” dizisinin Gezi Parkı hakkındaki çektikleri video için yayından kaldırıldığını ve hiçbir kanalda yayınlanmayacağını söyledi.

Ahmet Mümtaz Taylan, Hürriyet gazetesinde “Leyla ile Mecnun: Bir kavuşma hikâyesi" başlıklı yazısında, dizinin neden yayından kaldırıldığını yazdı.

Taylan, dizi için başka bir kanaldan teklif gelmediğini vurgulayarak “TRT geçtiğimiz günlerde tek cümlelik kuru bir açıklamayla duyurdu ki, yeni sezonda ‘Leyla ile Mecnun’ yayından kaldırılmış. Bir başka kanaldan davet veya teklif almadığına göre dizinin sona erdiğini söyleyebiliriz artık. Tiyatronun ve sinemanın yanı sıra 15 yıldır TV dizilerinde oynuyorum. Bu işler bizde böyle yürür. Mehter marşıyla gelir İzmir marşıyla gidersiniz. Macerası aksi yönde sonlanmış kısmetli dizi sayısı parmakla sayılacak kadar azdır. ‘Leyla ile Mecnun’ ne ilk örnektir -yazık ki- ne de sonuncusu olacak. Diğer yandan bu dizinin yayını kadar bitiş hikâyesi de sıra dışı” ifadelerini kullandı.

Neden kaldırıldı?

Taylan dizinin yayından kaldırılması gerekçesini şöyle açıkladı:

“‘Leyla ile Mecnun’, “Gezi protestolarından üç ay önce”, biz oyuncuların Gezi Parkı düzenlemelerini, kendi mizahi üslubumuzla eleştirdiğimiz kısa, ironik ve kesinlikle çevreci içerikli bir video mesajı ve birkaç oyuncu arkadaşımızla yönetmenimizin, Gezi’nin ilk günlerinde Beyoğlu’nda polis şiddetini şaşırarak izlediklerini gördüğümüz bir fotoğraf yüzünden yayından kaldırıldı.”

“Bu tatsız final, tek tipleştirme telaşıyla kırıp döken ceberrut, otoriter bir edanın, topluma “Bir işi iyi yapmanın, onu sürdürmeye yetmeyeceği” korkusunu salma gayretkeşliğidir” diyen Ahmet Mümtaz Taylan, “‘Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılması dünyanın sonu değil. Bizim için de, birbirine benzemeyen farklı yaşam biçimlerine sahip sevenlerimiz için de hayat devam edecek. Yine yeni işler yapıp yine seyrettireceğiz. ‘Biz’ inanıyoruz ki; birlikte yaşama kültürü, sevgi ve hürmet, her türlü ayrıştırma, çatıştırma, ötekileştirme çabasına galip gelecek sonunda. Yeni Leyla ile Mecnun’larda kavuşmak üzere” dedi.