Sosyal medyada “İsimsizler” adı altında platform kurduğu öne sürülüp tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Taylan Kulaçoğlu yeniden tutuklandı.

Avukat Tamer Doğan, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ifadesi alındıktan sonra gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu'nun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını açıkladı.

Kulaçoğlu'nun avukatı Tamer Doğan, yaptığı paylaşımda Kulaçoğlu'nun emniyette sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek ifadesi alındıktan sonra gözaltına alındığını bildirdi. Kulaçoğlu, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Doğan ayrıca, ifadesinin ardından Kulaçoğlu'nun tutuklandığını bildirdi.

Doğan'ın yaptığı paylaşım şöyle: