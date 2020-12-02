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Taylan Kulaçoğlu için tahliye kararı

Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven 17 Mayıs'ta sosyal medya paylaşımları nedeniyle Balıkesir Ayvalık'ta gözaltına alındıktan iki gün sonra bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu tutuklanmıştı

02 Aralık 2020 13:57

Sosyal medyada “İsimsizler” adı altında platform kurduğu öne sürülüp hedef gösterilmesinin ardından 20 Mayıs'ta tutuklanan Taylan Kulaçoğlu tahliye edildi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 20 Mayıs'ta gözaltına alınıp tutuklanan Taylan Kulaçoğlu Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tahliye edildi.

Kulaçoğlu'nun avukatı Tamer Doğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı karara göre Kulaçoğlu, mevcut delil durumu ve toplanacak delillere etki edecek ihtimali bulunmaması gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven 17 Mayıs'ta sosyal medya paylaşımları nedeniyle Balıkesir Ayvalık'ta gözaltına alındıktan iki gün sonra bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu tutuklanmıştı. 

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