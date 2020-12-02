Taylan Kulaçoğlu için tahliye kararı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 20 Mayıs'ta gözaltına alınıp tutuklanan Taylan Kulaçoğlu Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tahliye edildi.

Kulaçoğlu'nun avukatı Tamer Doğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı karara göre Kulaçoğlu, mevcut delil durumu ve toplanacak delillere etki edecek ihtimali bulunmaması gerekçe gösterilerek tahliye edildi.