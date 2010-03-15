Taylan Başbakanı'na tehdit!

T24 -

Başbakan'a 24 saat süre

'Yönetemezler çünkü vicdanları yok'

'Son 5 yılın en büyük gösterilerinden biri'

Başkent Bangkong'da toplanan yaklaşık 100 bin muhalif, Başbakan Vejjajiva'ya erken seçim çağrısında bulundu. Ülkenin birçok farklı noktasından gelerek Bangkok'da şenlik havasında geçen gösterilerde buluşan muhalifeler, eski Başbakan Thaksin Shinawatra ve yandaşlarının oluşturduğu çiçekli "kırmızı tişörtler" giydiler.Tayland'ın başkenti Bangkong'da düzenlenen politik gösterilerin buluşma noktası olan bulvarda bir araya gelen göstericiler taleplerinin parlamentonun feshi ve erken seçime gidilmesi olduğunu ifade etti.Kırmızı tişörtlüler kendilerini "Demokrası için Birlik Cephesi", muhaliflerini de "diktatörlük" olarak tanımlıyor.Başbakan Abhisit'in hükümeti ve Başbakanlığı yasal olmayan yollardan ele geçirdiğini, ordunun ve diğer geleneksel yönetici sınıfların buna göz yumduğunu düşünen "Demokrasi için Birlik Cephesi" yandaşları, Başbakan Abhisit'e erken seçim ilan etmesi için 24 saat süre tanıdı.Pazartesi günü öğle saatlerine kadar süresi bulunan Başbakan, parlamentoyu feshedip erken seçime gitmediği takdirde sokakları karıştıracak gösteriler yapmakla da tehdit edildi.Başbakan Abhisit'se parlemontoyu feshetmek ve erken seçime gitmek gibi bir planı olmadığın söyledi.Gösteriler bir video bağlantısı aracılığıyla konuşan eski Başbakan Thaksin kalabalığa seslenirken, mücadelelerini barışçıl bir şekilde sürdürmeleri çağrısında bulundu.Milyarder bir işadamı olan ve daha önce 2 yıl hapis yatmış olan eski Başbakan Thaksin, ülkede yaşanan sorunların kaynağını şu anki yönetici sınıfta bulunan elitler olarak gösterdi. Ülke dışında olduğu tahmin edilen ancak konuşma yaptığı yeri gizli tutulan Thaksin problemlerin çözümünün demokrasi, eşitlik ve adaletle alakalı olduğunu vurguladı. Thaksin yönetici elitlerin bunu yapabilecek yetenekte olmadığını çünkü "vicdanları" olmadığını sözlerine ekledi.Gösterileri organize "kırmızı tişörtlüler" 400 binle 600 bin arası katılımcı beklediklerini ifade ederken polis ve hükümet kaynaklarına göre bu rakamın 50 binle 150 bin arasında değişmesi kalması beklenmekte. Associated Press haber ajansı da gösterileri, Taylanda'da son 5 yılın en büyük gösterilerinden biri olarak tanımladı.En son Nisan ayında Bangkong'da bir gösteri gerçekleştiren hükümet karşıtlarının düzenlediği gösterilerde 2 kişi ölmüş, 120 kişi yaralanmıştı.Tayland'da 2006 yılında başlayan anti-Thaksin gösterilerinden bu yana siyasi kargaşa hüküm sürüyor. 2008 yılında Thaksin'in yandaşları 1 yıllığına iktidara geldiğinde, Thaksin muhalifleri tarafından başbakanlık ofisini işgal ederken Bangkong'daki 2 havalimanı 1 hafta boyunca kapatılmıştı.