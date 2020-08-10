Tayin ve üniversite öğrencilerinin geleceği dönem kiralara fahiş zam: Bin lira değerindeki kiralar 4 bin liraya çıktı!

Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi bin 500 ile bin 600 TL arasında kiralanan daireler, tayin ve üniversite öğrencilerinin geleceği dönemle birlikte yüzde 300’e kadar oranla zamlandı. Diyarbakır Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Fırat Akçakmak, kentteki en büyük sorunlardan birinin de son 2 haftada aniden artan kiralar olduğunu söyledi. Emlak ve gayrimenkul danışmanı Cezayir Tunçbilek ise, yapılan zamla kentte bin TL’ye kiralanan dairelerin fiyatlarının 4 bin liraya kadar yükseldiğini belirtti.

Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesi kiralık daire fiyatları tayin, düğün ve üniversite öğrencilerinin geleceği dönemle birlikte fırsatçılar tarafından yüzde 300’e varan oranlarla zamlandı. Özellikle Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde bayram öncesi, bin ile bin 600 TL arasında kiralanan dairelere, ev sahipleri 4 bin TL kadar ücretler isteyince, kiracılar bütçelerine uygun ev bulmakta zorlanmaya başladı. Konut satış fiyatları da 1 Haziran’da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu bankaları ile ortak hazırlanan kredi paketini fırsat bilen bazı ev sahipleri nedeniyle artış gösterdi.

Diyarbakır Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Fırat Akçakmak, kentte son 2 haftada kiralık daire fiyatlarının aniden arttığını belirterek, "40 gün önceye kadar daire artışları oldu. 20 gün önce arsa artışları oldu. Şimdi son 2 haftada yüzde 50-60 bandında kira artışları oldu. Bu artışlardan dolayı insanlarımız mağdur oluyor. Bu dönem tayin ve düğün dönemi. Kiracılar ev bulmak istiyor ama onu da bulamıyor. Sıkıntı yaşıyorlar" dedi.

"Bin liralık daireler 4 bin liraya yükseltildi"

Emlakçı Cezayir Tunçbilek ise, yeni inşaatların çalışmalarının olmaması nedeniyle kira artışlarının yaşandığını ve fırsatçıların da kentte bin TL’ye kiraya verdiği daireleri şuan 4 bin TL’ye kadar kiraya verdiğini vurguladı. Tunçbilek, "Bunların nedeni Diyarbakır’da imar olmamasıdır. Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir bölgesinin imara açılmamasından dolayı kira artışı bazı yerlerde yüzde 300 dolaylarında oldu. Tayini çıkan memurlar geldi. Şu an ilçelerde ev bulmaya çalışıyorlar. Aldıkları maaş belli. Diyarbakır’da kiralık daire fiyatlarının gelen memur arkadaşlara hiçbir faydası yok. Asker ve polis evsiz, Diyarbakır’da lojman sıkıntısı da var. Ben emlakçı olarak ev sahiplerinden 2 aydır kiralık ev bulamıyorum. Arkadaşlarımıza veya dostlarımıza memnun edici ev bulamıyoruz. Bin TL olan kira 3 bin veya 4 bin TL civarında. Yeni yapılan sitelerde ve 75 metrelik yolda 4 bin 500 TL isteyen siteler var" dedi.