Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (5)

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürü\'nün şehit edilmesinin ardından geldiği Rize\'de hastanayi ziyaret etti. Hastane ziyareti sonrası kısa bir açıklama yapan Soylu, \"Çok sevdiğimiz, aynı zamanda da gelecekte çok iyi bir yöneticilik yapacak bir kardeşimizi kaybettik\" dedi.

Gözleri dolarak açıklama yapan Soylu, \"Hiç beklemediğimiz bir olayla karşılaştık. Üzüntümüz büyük. Zor bir meslek. Çok sevdiğimiz, aynı zamanda da gelecekte çok iyi bir yöneticilik yapacak bir kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Anne ve babası Mersin\'den geliyor\" dedi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Saldırıda yaralananların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Bakan Soylu, \"Personel Şube Müdürü Ercan Polat\'ın şu anda sağlık durumu biraz daha iyi, müdahale devam ediyor. Koruması Yiğit Can\'nın da şu anda durumu biraz daha iyi müdahalesi bitti, yoğun bakımda\" dedi.

\"İLK İFADESİNİN ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME YAPMAK DOĞRU OLMAZ\"

Saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin açıklama yapan Soylu şunları söyledi; \"İlk ifadesini verdi. İlk ifadesinin üzerinden bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Bir takım taleplerde bulundu. Görüş gününde silahını, telefonunu dışarıda bırakarak içeri girilir. Sonra ani bir hareketle silahını, cep telefonunu alıp tekrar içeri giriyor. Personel müdürümüzü daha sonra il emniyet müdürümüze bu menfur saldırıyı gerçekleştirdi. Koruma polisi dışarıdan müdahale edip saldırganı yaraladı. Saldırgan da ateş etti. Bundan sonrası başsavcılığmızın meselesi oradan takip edilecek. Memlekete bundan sonra da faydası dokunacak bir kahraman evladımızı kaybettik. Cumhurbaşkanımız bilgi aldı\" diye konuştu.

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-Soylu\'nun açıklaması

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RİZE,(DHA)