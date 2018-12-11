Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (2)

SALDIRI ÖNCESİ HAMSİ FESTİVALİNE KATILDI

Rize\'nin Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından makam odasında uğradığı silahlı saldıra şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin en son İyidere ilçesinde düzenlenen hamsi festivaline katıldığı, buradaki etkinliğin ardından da personel görüş günü nedeniyle emniyete geldiği öğrenildi. Saldırıdan saatler önce katıldığı festivalde hamsi yiyerek ilçe sakinleriyle selamlaşan Şehit Emniyet Müdürü Verdi\'nin neşeli hali dikkat çekmişti.

OKULUNA YAKIN YERE TAYİN İSTEMİŞ

Bu arada, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin makam odasına gelen koruma polisleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilip gözaltına alınan saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'nun ise bu yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi\'ni kazandığı, okula yakın bölgede görev yapmak için tayinini istediği ortaya çıktı.

Trabzon\'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı saldırganın çevresinde sakin biri olarak tanındığı, olayın duyulması üzerine ailesi ve yakınlarının da şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

BAKAN SOYLU RİZE\'DE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için düzenlenecek cenaze törenine katılmak ve olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere akşam saatlerinde uçakla Trabzon\'a gelip, buradan da Rize\'ye geçti.



FOTOĞRAFLI