Tayfun Atay: Survivor 2016, sadece Recep İvedik-4’teki 'Survivor'la kıyas götürür

Cumhuriyet yazarı Tayfun Atay, Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivör 2016'nın ünlüler kategorisini eleştirerek, "Survivor-2016, sadece Recep İvedik-4’teki 'Survivor'la kıyas götürür" dedi. Serkan Ercan, Ezgi Avcı, Eda Akkaya, Nagihan Karadere, Ebru Öztürk, Çağan Atakan Arslan, Tuğba Özay, Yunus Günçe, İbrahim Yattara, Yılmaz Morgül’ün yer aldığı ünlüler takımına ilişkin, "Gözden ya da çaptan düşmüş bir ünlü ismin bile Survivor’ı artık bir imkân ya da fırsat değil risk ve tehdit alanı saymaya başladığı noktaya doğru yol alındı.O yüzden belli ki bu sezon en zor iş 'ünlü' devşirmek olmuş" ifadesini kullandı.

Atay’ın Cumhuriyet’te “Survivor-2016: Ne ünlüler gördük, gül gül öldük” başlığıyla bugün (10.02.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Bu seneki “Survivor Ünlüler-Gönüllüler”i şovun önceki sürümleriyle karşılaştırmaya çalıştığımda seçenek bulamadım. Sonra sonra fark ettim ki Survivor-2016, sadece bir tek “Survivor”la kıyas götürür.

Recep İvedik-4’teki “Survivor”la...

Tabii buna da Şahan’dan itiraz gelir mi, “Hoop, ayıp oluyor” diye, onu bilemem!..

Survivor üzerine yazdıklarımı kitap haline getirmeyi düşünüyorum. O hacme geldi. “Acunsal enerji”nin ana nakil hattını oluşturan bu programın benim televizyon köşe-yazarlığımda da yeri çok anlamlıdır. Bu işte siftahı Survivor-2011’le yapmıştım. Hani şu Nihat Doğan’lı, Asena’lı, Pascal Nouma’lı ve dünya kupalarında altın madalyalar toplamış milli yüzücü Derya Büyükuncu’nun kazandığı ilk “Survivor Ünlüler-Gönüllüler”...

O ilk yazının başlığı “Kızgın tavaya düşen damlalar”dı. “Meşhuriyet Çağı”nı çok çarpıcı aksettiren (ilginç bir tesadüfle bir önceki yazıda da değindiğimiz) “Chicago” müzikalinin unutulmaz şarkı sözünden: “Hepimiz kızgın tavaya düşmeye can atan damlalarız”.

Meşhurluk, “ekran” denilen kızgın tavaya düşmekten ibaret aslında... Ama “Survivor Ünlüler- Gönüllüler”i ayırt eden salt bu değil. 2011’deki ilk yazıdan başlayarak altını çizdiğimiz üzere o, “Ünlüler” özelinde esasen “çaptan düşmüş ünlüler” için bir rehabilitasyon ünitesi olarak işlevselleşti.

Fakat durum son birkaç yıldır bu kategoride daha da vahim bir durum aldı. Denilebilir ki “Ünlüler” takımı diye bir kategori, gerçek anlamda kalmadı ortada.

Görülmeye başlandı ki şöhret katsayınız ister düşük ister yüksek olsun, yıllar içerisinde emek vererek inşa ettiğiniz o kristal vazo, bir anda hem de bir alay dolusu kahkaha eşliğinde tuzla buz olabiliyor. Çünkü hem servet hem de şöhret açlığıyla o “kızgın tava”ya düşmeye can atan, bu arada da “ünlü” diye karşısına çıkan her kimse ona yönelik haset, hırs ve hınç küpü bir “Gönüllüler” armadası, fiziksel ve ruhsal saldırganlığıyla sizi madara edebiliyor

Bu süreçte kimler madara oldu, yazdık önceki yıllarda, burada tekrar isim vererek kimseyi üzmeyelim!..

Dolayısıyla gözden ya da çaptan düşmüş bir ünlü ismin bile Survivor’ı artık bir imkân ya da fırsat değil risk ve tehdit alanı saymaya başladığı noktaya doğru yol alındı.

O yüzden belli ki bu sezon en zor iş “ünlü” devşirmek olmuş. Ben, kocamış halimle ancak üç ismi tanıyabildim koskoca 10 kişilik takımda: Elbette Yılmaz Morgül, tabii Tuğba Özay ve bir de Yattara... Kızım, sayıyı 5’e çıkardı (“Avatar” Atakan ve Yunus Günçe) ama o da gerisini getiremedi.

Ünlüleri “çıkaramadık” yani... Gözümüz bir yerlerden ısırmadı!..

Bu arada önceki yıllarda da karşımızda olan ve giderek kanıksadığımız “realite-şov borsası” yine işlerlikte. Yani o “realite” senin bu “realite” benim dolaşanlarla dolu ortalık. Bir başka Acun prodüksiyonu olan “Ütopya”dan devşirme, biri “Ünlüler”, diğeri “Gönüllüler” takımında iki yarışmacı var.

Bir de “İşte Benim Stilim”den kopup gelmiş nasıl da narin-nazenin, “Annecim, annecim, annecim” bir Nihal’imiz var ki insan izlemeye kıyamıyor!

O ve Yılmaz Morgül benim favorilerim!..

Recep İvedik’li “Survivor”a taş çıkartırcasına kendi içinde parodisini de ihtiva eden bu Survivor onlarla şen-şakrak. Şimdilik..