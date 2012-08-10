Tayfur'dan Ergen'e hırsızlık suçlaması

30 yıl önce ‘Durdurun Dünyayı’ diyerek kendisinin müzik piyasasını inlettiğini ve bu sloganın kendisine ait olduğunu belirten Tayfur, ‘Durdurun Dünyayı’ adlı single’ının büyük yankı uyandırmasıne tepki gösterdi.

"Ben bu sloganı 30 yıl önce meşhur ettim" diyerek Ergen’i hırsızlıkla suçlayan Tayfur " ‘Durdurun dünyayı başım dönüyor’ adlı bir şarkım bir de filmim var. Hatta o filmimden Kenan İmirzalıoğlu’nun oynadığı Acı Hayat dizisi çekildi. Doyumsuz insanlar bunlar. Herşeye sahip olsalar da gözü doymaz.Gülben Ergen alt kadromda çalışmış bir insan, bütün gerçeği biliyor" açıklamasında bulundu.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre; Ergen’i rahat olmakla suçlayan Tayfur şarkıcı hakkında şunları söyledi: “Bir şey bulamıyorlar, olanları alıyorlar. Boy boy ekranlara çıkıp arkalarını sağlam kişilere dayamış insanlar bunlar.”

Berlin Kaplanı filminde senaryosunu çaldığını iddia ettiği Ata Demirer’den sonra Gülben Ergen’in kendisine ait bir sloganı çalmasıyla ilgili olarak, “Bunlar yastığa başlarını nasıl koyuyorlar? Çok rahat uyuyorum diyorlar ya hepsi dümen, yalan” dedi.