Şike davasında hakkında verilen ceza kararı Yargıtay tarafından bozulan Beşiktaş'ın eski tekniki direktörü Tayfur Havutçu, "Adalet yerini buldu. Beşiktaş camiasına hayırlı olsun" dedi.

NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Tayfur Havutçu, Yargıtay kararından sonra kısa bir açıklama yaptı. Havutçu, "Gerekçeli kararı gördük, herhangi bir sıkıntı yok. Adalet yerini buldu. Hocalık yapmamda zaten bir sakınca yoktu. Bu kararla birlikte şimdi önümüzü daha net görüyoruz. Karar Beşiktaş camiasına hayırlı olsun" diye konuştu.

Kararı yorumlayan Tayfur Havutçu'nun avukatı Nail Gönenli ise şunları söyledi:

"Tüm sanıklar hakkında 50 sayfalık Yargıtay ilanı mevcut. Tayfur Havutçu açısından konuya bakacak olursak usulü bir bozma söz konusu. Yargıtay'a biz temyiz dilekçesini verdiğimizde gerek davanın esası gerek davanın usulü ile ilgili bir takım itirazlarda bulunduk.

Bunun neticesinde usulen Yargıtay, Tayfur Havutçu hakkında uygulanabilecek yasaların uygulanmadığı nedeniyle bozma kararı vermiştir. Net bir şekilde konuşmak gerekirse Tayfur Havutçu hakkında Yargıtay bozma kararı vermiştir."